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İstanbul göbeğinde hareketli saatler! Annesini rehin aldı

17.09.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de bir kişi annesini rehin alarak odadan dışarı çıkmasına izin vermedi. Olay yerine gelen ekipleri iki saat süren çabasının ardından kapıyı açan Armağan S. ikna edildi. Özel harekat polisleri de olası bir operasyon için hazır beklerken etraftakiler olan biteni film gibi izledi.

İstanbul göbeğinde hareketli saatler! Annesini rehin aldı

Olay, dün öğle saatlerinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bulunun dört katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Polise, bir kişinin annesini bıçakla rehin aldığı ihbarı geldi. Hızla harekete geçen ekipler, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Armağan S.'nin (45) odanın kapısını kilitleyerek annesi İ.S.'yi (65) rehin aldığını gördü.

MÜZAKERECİ POLİS ÇAĞRILDI

Hemen olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Müzakereci polisin uzun süre ikna edemediği Armağan S. için özel harekat polisleri hazır bekletildi. Yaklaşık iki saat süren ikna çabası sonucu kilitli kapıyı açan Armağan S. annesini serbest bıraktı. Küçük sıyrıkları olan Armağan S. ambulansa alınarak hastaneye götürülürken anne İ.S ise ifadesi alınmak üzere Feriköy Polis Merkezi'ne gitti. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polisin ikna çalışmalarını film izler gibi izledi.

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GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Esnaf Satı Sönmez, "Bir kadın bağırarak geldi. Biz bayıldı zannettik. Bir kişi annesini rehin almış diye duyduk. Rehin alması yaklaşık iki saat sürdü. Özel Harekat polisleri de geldi" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul rehine
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