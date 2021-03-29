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İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

29.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) 7. olağan kongresi gerçekleşti. 3 adayın yarıştığı kongrede Bayram Demir Başkanlığa seçildi.

İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu

Sabah erken saatlerinde HES kodu kontrolüyle delegelerin salona alındığı genel kurulun Divan Başkanlığını GÜDEF Kurucu üyesi Salim Koca, divan üyeliklerini ise ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya, Hüseyin Güner, Av. Yunus Akçay, Melek Çubukçu ve Alim İnci yaptı.

Birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı kongre Eyüp Kültür Merkezinde gerçekleşti. Açılış konuşmasını mevcut başkan Vahit Olgun’un yaptığı kongrede faaliyet raporu, bütçe ve denetim raporunun okunmasının ardından başkan adayları söz aldı.
Mevcut Başkan Vahit Olgun’un aday olmadığı kongrede Bayram Demir, Osman Er ve Cengiz Taşdemir yarıştı.

Kongrede kullanılan 321 oydan 318 geçerli oyun 164'ünü Bayram Demir alırken, diğer adaylardan Osman Er 98, Cengiz Taşdemir 56 oy aldı.

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Oyların çoğunluğunu alan Eyüp Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Bayram Demir, GÜDEF’in yeni başkanı olarak seçilirken yönetim kurulunda Muhammer Özkan, Şinasi Ata, Turan Alemin, Turgay Yalçın, Abdullah Ertürk, Hıdır Daştan, Erdal Dallı, Celal Demir, Bekir Aksu, Miraç Sünnetçi, Gürsel Ezber, Muzaffer Yalçın, Sinan Fidan, Mahi Koç, Nevzat Akhan, Birol Boz, Adem Sezgin, Bünyamin Kara, Celal Can, Mehmet Fatih Çoban, Hikmet Karakuş, Alpay Yazıcı, Necla Gündoğan, Yaser Sarı, Sadık Yazıcı, Bayram Erdem, Ahmet Kaya, Mehmet Ali Bayrak, Turan Nazır yer aldı.

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Yeni yönetiminin Denetleme Kurulu Gökhan Tanış, Sedat İnan, Sami Büyükbayraktar’dan, Disiplin Kurulu’da Binali Çubukçu, Ali Fidan ve Birol Kaya'dan oluştu.

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