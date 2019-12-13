İstanbul güne sisle uyandı!

\u0130stanbul\u2019da sabah saatlerinde etkili olan sis hayat\u0131 olumsuz etkilemezken, y\u00fcksek binalar\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc kayboldu.\n\nSis manzaras\u0131 ise havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \nG\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde baz\u0131 y\u00fcksek binalar\u0131n sis alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\n(\u0130HA)PARTNERCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan noktay\u0131 koydu! En \u00e7ok onlar sevindi...Mahsur kalan k\u00f6pe\u011fi iple yan\u0131na inerek kurtard\u0131Ziraat fak\u00fcltesi \u00f6\u011frencilerinden 'b\u00f6cek' sergisi
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