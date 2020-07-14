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İstanbul hava durumu beş günlük (15-19 Temmuz) sıcaklık verileri Meteoroloji tarafından açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcaklık verileri sayfasında açıklanan İstanbul hava durumu, beş günlük verileri nasıl? Meteoroloji'den açıklanan bilgilere göre beş gün yağmur beklenmiyor. Sıcaklık değerleri Temmuz ayının verilerine göre normal karşılanırken, hafta sonu nem oranında yükseliş bekleniliyor!

İstanbul hava durumu beş günlük (15-19 Temmuz) sıcaklık verileri Meteoroloji tarafından açıklandı

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a dair sıcaklık verilerini açıkladı. Hava durumu, Son günlerde rüzgar etkisini gösterirken, çarşamba gününden itibaren rüzgar hızını azaltıyor. Sıcaklık değerleri mevsim normallerinde. İstanbul'da nem, cuma gününden itibaren yükselişe geçiyor. Meteoroloji tarafından açıklanan o veriler...

15 Temmuz - 19 Temmuz sıcaklık verileri

15 Temmuz Çarşamba: İstanbul'da gökyüzü açık, az bulutlu. Yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 26 derece, en düşük sıcaklık 20 derece. Nem oranı yüzde 50-71 arasında. Rüzgar saatte 24 km hızda esmesi bekleniliyor.

16 Temmuz Perşembe: Perşembe günü İstanbul'da hava parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 26 dereceye kadar çıkarken, gece 20 dereceye kadar düşecek. Nem oranı yüzde 56-83 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

17 Temmuz Cuma: İstanbul'da gökyüzü açık, bulut etkisini gösteriyor. Sıcaklık 20 derece ila 28 derece arasında. Nem oranı yüzde 47-82 arasında. Rüzgar saatte 27 km hızda esmesi bekleniliyor.

18 Temmuz Cumartesi: Hafta sonu İstanbul'da hava açık, yağmur beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 28 derece, en düşük sıcaklık 21 derece. Nem oranı yüzde 57-88 arasında. Rüzgar saatte 30 km hızda esmesi tahmin ediliyor.

19 Temmuz Pazar: Pazar günü gökyüzü açık olurken, İstanbul'da sıcaklık gündüz 29 derece, gece 22 derece. Nem oranı yüzde 63-91 arasında. Rüzgar saatte 17 km hızda esmesi bekleniliyor.


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