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İstanbul hava durumu tahminleri! İBB uyardı: 5 gün boyunca sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji'den alınan verilere göre İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu tahminleri! İBB uyardı: 5 gün boyunca sürecek

Hava durumuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek.

BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

5 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

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AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada “genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Özellikle yaz aylarında görülen konvektif yağışlar, gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olmaktadır. Bu sağanaklar yağış anında kısa süreli doluya dönüşebilir.


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