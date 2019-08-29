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İSTANBUL- (havadan görüntülerle) - SARIYER'DE KAPATILMA KARARI ALINAN OKULA VELİLERDEN TEPKİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:23 | Son Güncelleme

OKULLARIN açılmasına kısa bir süre kala Sarıyer'de bir ilkokula deprem riski nedeniyle tahliye kararı geldi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -OKULLARIN açılmasına kısa bir süre kala Sarıyer'de bir ilkokula deprem riski nedeniyle tahliye kararı geldi. Okulun kapısına kilit vuruldu. Veliler okul önünde eylem yaptı. Okul havadan da görüntülendi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu'na deprem riski nedeniyle tahliye kararı verildi,

Okulların açılmasına kısa bir süre kararı öğrenen veliler mağdur olduklarını söyledi. Sabah erken saatlerinde okul önüne gelen velileri okulun kapatılma kararına tepki gösterdi. Mahalle Sakinlerinden Hülya Kına, “Okul tahliyesinde de bugün son gün. Hiçbir hakkın yok. Kapılar kapanmış, itiraz haklarınız ellerinden alınmış. Mahalledeki hiç kimsenin konu ile ilgili bir bilgisi yok. Öğretmenler zaten hiçbir bilgi vermiyor" diye konuştu. Okul önünde bekleyişlerini sürdüren velileri alkışlayarak okulun yıkılma kararına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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DRONE GÖRÜNTÜSÜ

-Havadan okul görüntüsü

-Öğrenci ve veliler

AKTÜEL KAMERA

-Okuldan görüntü

-Öğrenci ve velilerinden görüntü

-Röportajlar

-Alkışlamalar

Genel ve detay görüntüler

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