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 İSTANBUL - (havadan görüntüyle) İSTANBUL'DA "İKİNCİ YARIYIL" TRAFİĞİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - / İSTANBUL DHA  2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.  Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - / İSTANBUL DHA
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.
Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.

Görüntü dökümü:
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-Köprü trafiğinden görüntü
-D-100 Maltepe havadan görüntü
-Detaylar

04.02.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190204006

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