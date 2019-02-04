Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN - Çağrı ÇALIŞKAN - / İSTANBUL DHA

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı.

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.

Görüntü dökümü:

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-Köprü trafiğinden görüntü

-D-100 Maltepe havadan görüntü

-Detaylar

04.02.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190204006

