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İSTANBUL-  (havadan ve aktüel görüntülerle) HARAMİDERE'DE METROBÜS KAZASI: 8 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:08 | Son Güncelleme

Haramidere'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi.

Ersan SAN-Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Haramidere'de metrobüs durağında metrobüs kazası meydana geldi. 2 metrobüsün çarpışması sonucu 8 yolcu yaralandı.
Kaza, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı Beylikdüzü yönünde saat 12.20'de meydana geldi. Duraktan yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolculara ilk müdahale durakta yapılırken, 8 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, polis kazayla ilgil soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Yaralılar
-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Metrobüslerden görüntü
-Genel ve detaylar

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