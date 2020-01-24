İstanbul Havalimanı'nda, Çin'den gelen yolculara koronavirüs (Corona virüs) taraması

Pekin, Guangzhou ile Şangay'dan hareket eden uçaklar, saat 06.00'dan itibaren havalimanına ulaştı.

Körüklere yanaşan uçaktan inen yolcular, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekiplerince kurulan termal kameralarla detaylı şekilde tarandı. Çin'den gelen yolcuların büyük çoğunluğunun maske taktıkları görüldü.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in Wuhan kentinden başlayan bir koronavirüs (Corona virüs) salgını olduğunu hatırlattı.

Kavak, İstanbul Havalimanı'nda 13 Ocak'tan itibaren önlem almaya başladıklarını, Çin'deki uçuşlarla ilgili risk değerlendirme ve analizi yaptıklarını ifade ederek, "Havayolu şirketleri ile alandaki diğer tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınabilecek tedbirleri bildirdik. Daha sonra Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki tedbirleri seviye seviye işleme koymaya başladık. Bugün de dün geceden beri başladığımız termal kamera taramalarına bundan sonra öncelikle Çin uçakları olmak üzere devam ediyoruz." diye konuştu.