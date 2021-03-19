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İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü

19.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgının ardından tarifeli uçuşların kısa bir süre askıya alındığı ve 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle seferlerin yeniden başladığı İstanbul Havalimanı, pandemi döneminin en yoğun gününü yaşadı. Havalimanını bugün 81 bin yolcu kullanacağı açıklanırken, 646 uçuş gerçekleşecek.

İstanbul Havalimanı'nda pandemi döneminin en yoğun günü

Pandemi döneminde Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL)'ün verilerine göre İstanbul Havalimanı yeni bir rekora imza attı. Pandemi sürecinin başladığı 2020 yılı Haziran ayı itibariyle uçuş sayısını arttıran havalimanı, bugün en yoğun gününü yaşadı.

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İstanbul Havalimanı'ndan bugün iç ve dış hatlar olmak üzere toplam 646 sefer gerçekleştirilmesi planlanırken, 81 bin yolcu da havalimanını kullanacak. Yolcu yoğunluğu nedeniyle havalimanı yetkilileri bir dizi önlemler aldı.

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Havalimanında yolcu girişlerinde yoğunluğunun önüne geçmek için giriş kapılarındaki güvenlik kontrol ve pasaport noktalarında polis sayıları artırıldı. Salgın nedeniyle termal kamera ile vücut ısıları ölçülen yolcular görevliler tarafından sosyal mesafe kuralarına uymaları için sürekli uyarıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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