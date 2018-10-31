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İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferine su takıyla karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferine su takıyla karşılama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- İSTANBUL Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapıldı. Ercan Havalimanı'na inen uçak su takı ile karşılandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi için saat 17.30'da havalanan TK978 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi yolcu uçağı, saat 18.55'te KKTC'deki Ercan Havalimanı'na indi. 136 yolcusu ile Ercan Havalimanı'na inen uçak su takı ile karşılandı. KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın da katıldığı karşılama töreninde gelen yolculara ilk uçuş anısına güller verildi.

FOTOĞRAFLI

İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferine su takıyla karşılama

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