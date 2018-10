İstanbul Havalimanı'nın ilk tarifeli uçak yolcuları heyecanlarını dile getirdi

Yolculardan Erkan Kılınç da "İlk Business Class yolcusuyum ve 1. sırada oturuyorum. Bu tarihi ana tanıklık etmekten dolayı çok heyecanlıyım. THY ile çok sık uçuyoruz. Dünyanın her yerine bizi götürüyor sağolsun. Bugün de burada ilk uçuşta olmak için geldim. Ankara'da bir işim vardı burayı tercih ettim. Her şeyin ilki heyecanlıdır. Şu an gayet heyecanlıyım. Terminal binalarını ve yeni havalimanını çok büyük buldum." ifadelerinde bulundu.

Eşinin sürprizi ile yolculuğa katıldığını anlatan yolcu Merve Taşyüz Polat ise "Çok mutluyum. Eşim sağolsun sürpriz yapıp, bilet almış. Maşallah yani memleketimizde böyle güzel işlerin yapılıyor olması bizim için gurur verici. Birkaç gün önce haberim oldu. Bir hedefe yönelik gitmiyoruz. Tamamen bu uçakta yerimizi almak için, bu duyguları yaşamak için bilet aldı eşim." ifadelerini kullandı.

Timur Polat da duygularını şöyle dile getirdi:

"Merve hanıma bir sürpriz olsun istedim. Beraber olmasını diledim eşimle öyle nasip oldu. Aslında aynı uçakla gidip dönmeyi istiyordum ancak gitmişken arkadaşları ziyaret etmek istedik. Yeni havalimanı, 3. köprü gibi birçok şeyi yaşamış olduk. Bizim kuşağımıza mı denk geldi. Hızlı bir şekilde bunları yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz."