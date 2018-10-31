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İstanbul Havalimanı'nın ilk tarifeli uçak yolcuları heyecanlarını dile getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

Check-in yapan ilk Türk yolcu Emin Ensar Genç: - "İlk Türk yolcuyum ve çok mutluyum. Allah böyle bir güzelliği çok şükür bize nasip etmiş oldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya THY'nın "TK 2124" kodlu uçağı ile gerçekleştireceği ilk tarifeli seferi için bilet alan ilk yolcuları, yapacakları sefer dolayısıyla duydukları heyecanı dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na 11.10'da gerçekleştirilen tarifeli sefere katılmak üzere havalimanına gelen yolculardan Emin Ensar Genç, ilk check-in yapanın kendisi olduğunu dile getirerek, "İlk Türk yolcuyum ve çok mutluyum. Allah böyle bir güzelliği çok şükür bize nasip etmiş oldu." dedi.

Aynı uçakla gidip döneceğini belirten Genç, "Tamamen bir deneyim. Merak ve heyecanla geldim. Havalimanını gerçekten yaşaya yaşaya geldim. Temel atma töreninden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızla millet olarak yola çıktık. Memleketimiz çok güzel bir havalimanına kavuştu. Gelirken mimarisine baktım, yollarına baktım. Personelin güler yüzlülüğü... Allah nazardan esirgesin. Kıymetini çocuklarımız çok daha iyi anlayacak. Biletimi bir ömür boyu saklayacağım." diye konuştu.

Yolculardan Erkan Kılınç da "İlk Business Class yolcusuyum ve 1. sırada oturuyorum. Bu tarihi ana tanıklık etmekten dolayı çok heyecanlıyım. THY ile çok sık uçuyoruz. Dünyanın her yerine bizi götürüyor sağolsun. Bugün de burada ilk uçuşta olmak için geldim. Ankara'da bir işim vardı burayı tercih ettim. Her şeyin ilki heyecanlıdır. Şu an gayet heyecanlıyım. Terminal binalarını ve yeni havalimanını çok büyük buldum." ifadelerinde bulundu.

Eşinin sürprizi ile yolculuğa katıldığını anlatan yolcu Merve Taşyüz Polat ise "Çok mutluyum. Eşim sağolsun sürpriz yapıp, bilet almış. Maşallah yani memleketimizde böyle güzel işlerin yapılıyor olması bizim için gurur verici. Birkaç gün önce haberim oldu. Bir hedefe yönelik gitmiyoruz. Tamamen bu uçakta yerimizi almak için, bu duyguları yaşamak için bilet aldı eşim." ifadelerini kullandı.

Timur Polat da duygularını şöyle dile getirdi:

"Merve hanıma bir sürpriz olsun istedim. Beraber olmasını diledim eşimle öyle nasip oldu. Aslında aynı uçakla gidip dönmeyi istiyordum ancak gitmişken arkadaşları ziyaret etmek istedik. Yeni havalimanı, 3. köprü gibi birçok şeyi yaşamış olduk. Bizim kuşağımıza mı denk geldi. Hızlı bir şekilde bunları yaşamanın mutluluğunu duyuyoruz."

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