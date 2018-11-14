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İstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 07:31 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AK Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da adının geçtiğini söyledi. Alçı, Müezzinoğlu'nun "Aday ol" diyenlere "Hizmet için varım" diye yeşil ışık yaktığını ileri sürdü.

İstanbul için adı geçen sürpriz isim: Aday ol diyenlere yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı, "Cinayeti Türkiye'nin kararlılığı çözüyor" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mart yaklaştıkça merak da artıyor. Büyükşehirlerde adaylar kim olacak? Başkan Erdoğan'ın isimleri belirlemek için ciddi bir mesai yaptığını ve araştırmalar yaptırdığını biliyoruz" görüşünü dile getirdi.

"Ankara için Mehmet Özhaseki ismi kesinlik kazandı diyen olsa da ben hâlâ masada Süleyman Soylu'nun isminin de olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok güçlü adaylar. Özhaseki Kayseri'de herkesin sevdiği ve özlediği bir isim. Öte yandan Soylu'nun da hem AK Parti hem de MHP tabanında ciddi bir karşılığı var. O nedenle Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına çıkması fikri rafa kalkmış değil" diyen Alçı, şöyle devam etti:

İçişleri Bakanı'nın İzmir için de isminin telaffuz edildiğini duyuyorum. Açıkçası bu da Soylu'nun DP geçmişini düşündüğünüzde akla son derece yatkın. Zira İzmir yıllar boyu CHP'nin değil, merkez sağın kalesiydi.

İstanbul'a gelince Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'un isimleri ağırlıklarını koruyor. Öte yandan parti içinde konuşulan ama basına yansımayan bir isim daha var: Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Müezzinoğlu'nun hem AK Parti tabanından hem merkez sağ ve milliyetçi kanattan hem de Saadet kanadından oy alabileceği düşünülüyor. Parti içinde kendisine "Aday ol" baskısı yapanlar var. Müezzinoğlu da bu isteklere "Partim bana ne görev verse yaparım, hizmet için varım" diye yeşil ışık yakıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Müezzinoğlu istanbul adaylığı Nagehan Alçı İBB

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