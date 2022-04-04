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  4. İstanbul için korkutan deprem tahmini! Naci Görür: 42 bin bina yıkılabilir, 320 bin kişi ölebilir

İstanbul için korkutan deprem tahmini! Naci Görür: 42 bin bina yıkılabilir, 320 bin kişi ölebilir

04.04.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, endişelendiren ifadeler kullandı. 7.2'lik bir depremle İstanbul'da 48 bin binanın yıkılabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, 320 bin kişinin ölüm riskiyle burun buruna geleceğini söyledi.

İstanbul için korkutan deprem tahmini! Naci Görür: 42 bin bina yıkılabilir, 320 bin kişi ölebilir

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global'de Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı'nda beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.

SAHİL KESİMİNDE DAHA ÇOK HİSSEDİLECEK

Beklenen İstanbul depreminin sahil kesiminde 9 şiddetinde hissedileceğini açıklayan Görür, 7.2'lik bir depremle İstanbul'da 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölüm riskiyle burun buruna geleceğini söyledi.

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"320 BİN KİŞİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA"

Görür, "Şiddetle büyüklük ayrı. İstanbul'da bir milyon 100 bin bina var. 48 bin bina çok hasarlı olacak İBB'nin yaptığı çalışmaya göre; 320 bin kişi ölümle burun buruna. Bazı insanlar çıkıyor herhalde öyle söylettiriliyor 'İstanbul'da deprem olunca 10 bin kişi ölür' Halkı rahatlatmak nasıl rahatlatmaksa.... Bu halkı aldatmaktır." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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