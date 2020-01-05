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  4. İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji, İstanbul'da bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü sağanak sel su baskını uyarı

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