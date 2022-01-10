SON DAKİKA: İstanbul için peş peşe uyarılar! Meteoroloji ve Valilik duyurdu... Dikkat, saat verildi

Son dakika... Yeni yılın gelmesiyle beraber Türkiye genelinde havalar yeniden soğumaya başladı. Bu sene şiddetli fırtınaya maruz kalan İstanbul için İstanbul Valiliği ve Meteoloji'den ayrı ayrı uyarılar yapıldı. Son bilgilere göre salı günü belirli saatlerde rüzgarın hızının 80 km'yi bulması bekleniyor. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuz durumlar için tedbirli olması çağrısında bulunuldu. İstanbul'da hava nasıl olacak?. İşte hava durumuyla ilgili son detaylar...

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul’da meteorolojik değerlendirmelere göre;



11 Ocak 2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini arttırması beklenen rüzgârın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul’da 11-15 Ocak 2022 tarihleri arasında beklenen hava durumu:



11.01.2022 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışın ilin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklenmektedir.

12.01.2022 Çarşamba: Parçalı çok bulutlu yağmurlu, sabah saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla birlikte batı kesimlerinden başlayarak zamanla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarına döneceği tahmin ediliyor.

13.01.2022 Perşembe: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kar sağanağı bekleniyor.

14.01.2022 Cuma: Parçalı bulutlu Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

15.01.2022 Cumartesi: Parçalı bulutlu

Rüzgârın Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, Salı günü kuvvetli (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra fırtına şeklinde (70-80 km/s), Çarşamba günü fırtına (60-80 km/sa), Perşembe kuvvetlice (30-50 km/s esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise Mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, Çarşamba gününden itibaren 4 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’de rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

Marmara Denizi’nde rüzgârın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, güneyinde 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

