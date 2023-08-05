İstanbul için yağmur sinyalleri! Tarih verdiler '8-9 derece soğuyacak' 50 il 35 derece ve üzeri: İşte Meteoroloji'den son dakika 5-9 Ağustos hava durumu

Sıcak havalar hala etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarıyor. Öte yandan son gelen raporlara göre 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar herkesin gündemindeki yerini korurken ne zaman yağmur yağacağı ve havaların ne zaman soğuyacağı da merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili heyecan yaratan açıklamalar da geldi.
Hava durumu ile ilgili sosyal medyada yapılan son paylaşım heyecan yarattı. Havaforum sitesinden yapılan paylaşımda “9-12 Ağustos tarihleri arası İstanbul için yağmur sinyalleri almaya başladık. Bir damlaya bile ihtiyacımız var. Takibe aldık, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan dördüncü kez Türkiye’yi etkilemesi beklendiği iddia edilen Afrika sıcak hava dalgası haberleri de yalanlandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de söz konusu iddialarla ilgili yaptığı son paylaşımında ‘Afrika sıcağı gelecek, 8 derece daha sıcak olacak’ iddiası için “Bu haber doğru değil. Zaten benim haberim de değil. Böyle bir sıcak gelmeyecek tam tersi olacak haftaya 8-9 derece soğuyacak” ifadelerini kullandı.
Şen, son paylaşımında da "Bugün Artvin Osmaniye çevresinde yerel yağış var. İstanbul da bulutlandı. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık batıda ortalamanın üzerinde İç anadoluda ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Yarın aşırı sıcaklar iç bölgelere geçiyor. Salı günü tüm yurtta ortalamaya ve altına inecek." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van’ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 34°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu ve Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık