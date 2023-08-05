İstanbul için yağmur sinyalleri! Tarih verdiler '8-9 derece soğuyacak' 50 il 35 derece ve üzeri: İşte Meteoroloji'den son dakika 5-9 Ağustos hava durumu

Sıcak havalar hala etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklıklara karşı vatandaşları uyarıyor. Öte yandan son gelen raporlara göre 5 Ağustos Cumartesi günü tam 50 ilde en yüksek hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar herkesin gündemindeki yerini korurken ne zaman yağmur yağacağı ve havaların ne zaman soğuyacağı da merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili heyecan yaratan açıklamalar da geldi.

İSTANBUL İÇİN YAĞMUR SİNYALLERİ! TARİH DE VERDİLER AMA…

Hava durumu ile ilgili sosyal medyada yapılan son paylaşım heyecan yarattı. Havaforum sitesinden yapılan paylaşımda “9-12 Ağustos tarihleri arası İstanbul için yağmur sinyalleri almaya başladık. Bir damlaya bile ihtiyacımız var. Takibe aldık, gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan dördüncü kez Türkiye’yi etkilemesi beklendiği iddia edilen Afrika sıcak hava dalgası haberleri de yalanlandı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de söz konusu iddialarla ilgili yaptığı son paylaşımında ‘Afrika sıcağı gelecek, 8 derece daha sıcak olacak’ iddiası için “Bu haber doğru değil. Zaten benim haberim de değil. Böyle bir sıcak gelmeyecek tam tersi olacak haftaya 8-9 derece soğuyacak” ifadelerini kullandı.

Şen, son paylaşımında da "Bugün Artvin Osmaniye çevresinde yerel yağış var. İstanbul da bulutlandı. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklık batıda ortalamanın üzerinde İç anadoluda ortalamanın 6-7 derece üzerinde. Yarın aşırı sıcaklar iç bölgelere geçiyor. Salı günü tüm yurtta ortalamaya ve altına inecek." dedi.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri, Adana’nın doğu, Kahramanmaraş'ın güney ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van’ın kuzey, Ağrı'nın doğu ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Adana’nın doğu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu ve Van'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

5 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

6 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

7 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

8 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ

9 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ



