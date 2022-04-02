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İstanbul iftar kaçta? İmsakiye ile 2 Nisan İstanbul iftar vakti! İstanbul iftar saati oruç kaçta açılıyor?

02.04.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul iftar kaçta açılıyor? İmsakiye ile 2 Nisan İstanbul iftar vakti gündemde araştırılan konuların başında geliyor. İstanbul iftar saati orucunu açmak için geri sayım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk sahura kalkan vatandaşlar, iftar sofralarını oturacak ve oruçlarını açacak. İstanbul iftar vakti de ilde yaşayanların merak konusu oluyor. İşte; İstanbul iftar kaçta sorusunun cevabı!

İstanbul iftar kaçta? İmsakiye ile 2 Nisan İstanbul iftar vakti! İstanbul iftar saati oruç kaçta açılıyor?

İstanbul iftar kaçta açılıyor? 2 Nisan İstanbul iftar vakti oruçlarını açmak isteyen Müslümanların merak ettiği konu oldu. İstanbul iftar sattini öğrenmek isteyenler de sorgulama yapıyor. İlk sahurun ardından kurulacak iftar sofralarında ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar; İstanbul iftar vaktini öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul'un 30 günlük iftar saatleri!

İSTANBUL İFTAR VAKTİ! (2 NİSAN CUMARTESİ)

2 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da oruçlar saat 19.36'dan itibaren açılabilecek.

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ!

  1. Gün | 3 Nisan 2022 Pazar
    Sahur Saati (İmsak): 05:10
    İftar Vakti (Akşam): 19:37
    Teravih Namazı (Yatsı): 20:59

  2. Gün | 4 Nisan 2022 Pazartesi
    Sahur Saati (İmsak): 05:08
    İftar Vakti (Akşam): 19:38
    Teravih Namazı (Yatsı): 21:01

  3. Gün | 5 Nisan 2022 Salı
    Sahur Saati (İmsak): 05:06
    İftar Vakti (Akşam): 19:39
    Teravih Namazı (Yatsı): 21:02

İFTARDA OKUNACAK DUA NEDİR?

Ramazan ayında oruçlu vatandaşların duası kabul olunacağı için o saatte dua edilmesi sünettir.

Kaynaklarda HZ. Muhammed'in (S.A.V) iftar sırasında "Zehebezzameü vebtelletilurûgu vesebetelecru inşêallâh" (Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâallâh ecir sabit olur) dediği yer alıyor.

İslam peygamberi HZ. Muhammed, "Allahümme leke sümtü vealê rızgıke eftartü" (Ey Allah! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim) derdi, öte yandan Peygamber efendimizin "Allahümme leke sümnê vealê rızgike eftarnê fetegabbel minnâ inneke entessemiulalim" (Ey Allah! Senin için oruç tuttuk. Rızkınla iftar ettik. Öyleyse bizden kabul et, çünkü ziyade işiten ve hakkıyla bilen Sensin, ancak Sen) dediği de biliniyor.

Peygamber efendimiz, "Müslümanlar oruç tutar da, iftar anında 'Ya azîmü ya azîm! Ente ilêhî lêilehe ğayruk, iğfirlizzenbelazîm, feinnehü lê yeğfiruzzenbelazîme illêlazîm' derse, mutlaka annesinin kendisini doğurduğu gündeki gibi günahlarından sıyrılır." demiştir. Anlamı şu şekildedir: "Ey büyük Allah! Ey büyük Allah! Benim İlahım ancak Sensin. Senden başka hiçbirilah yoktur. Benim için büyük günahlarımı bağışla, zira şu muhakkak bi büyük günahı Büyükten başkası mağfiret edemez"


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Oruç İstanbul iftar
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