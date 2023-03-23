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İSTANBUL İFTAR VAKTİ 23 Mart 2023: İstanbul iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet ile İstanbul için iftar vakti

23.03.2023 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul iftar vakti, ramazan ayının ilk sahuru sonrası Diyanet tarafından yayımlanan 2023 imsakiye bilgileri ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan ramazan ayı 20 Nisan 2023 Perşembe günü açılacak iftar ile son bulacak. Peki, 23 Mart 2023 Perşembe İstanbul iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet Ramazan imsakiyesi ve 23 Mart 2023 Perşembe günü İstanbul için iftar vakti...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 23 Mart 2023: İstanbul iftar vakti saat kaçta? Akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet ile İstanbul için iftar vakti

İstanbul iftar vakti, araştırmaları hız kazandı. İstanbul iftar vakti oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk iftar için geri sayım sürerken birçok kişi Diyanet tarafından yayımlanan İstanbul İmsakiyesi ile ilgili detayları araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul iftar vakti...

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar saati 23 Mart 2023 Perşembe günü 19:25'tir.

24 Mart İstanbul iftar saati: 19:26
25 Mart İstanbul iftar saati: 19:27
26 Mart İstanbul iftar saati: 19:28
27 Mart İstanbul iftar saati: 19:30
28 Mart İstanbul iftar saati: 19:31

İSTANBUL'DA AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul'da akşam ezanı saat 19:25'te okunacak ve ramazan ayının ilk sahuru açılmış olacak.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet de denmektedir. Öte yandan oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçmektedir. Niyetin dil ile ifade edilmesi gerekmese de menduptur. “Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek kafidir.

Oruç tutacak kişi "Allah için oruç tutmaya niyet ettim” diyerek ya da bunu içinden söyleyerek niyet etmiş olur. Fakat Şafiî mezhebinde durum farklıdır. Bu durum Şafiî mezhebinde sadece nafile oruçlar için geçerlidir. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir.

Mesela "Ramazan orucuna niyet ettim” veya “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gereklidir.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuya ilişkin paylaştığı bilgilere göre; niyet etmek orucun şartlarındandır. Bu nedenle niyetsiz oruç sahih değildir.

NİYET ETMEDEN RAMAZAN'DA ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmeden Ramazan ayında oruç tutulmaz. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile belirtmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

İbadetler, kullar tarafından Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yapılmaktadır.

Öte yandan orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet veya perhizden ayıran şey niyettir.

İslam peygamberi Hazreti Muhammed şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır”

Dolayısıyla Ramazan'da ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Ramazan ayında tutulan oruçlar farzdır. Gerekli koşulları sağlayan Müslümanların bu ayda oruç tutması gerekir. Bir mazeret ile veya mazeretsiz olarak tutulmazsa o zaman başka bir zamanda kaza edilmesi gerekir.

Oruç tutmak farz mı?

Ramazan orucunun bozulursa kefaret orucu tutulur. Kefaret orucu da farzdır. Ayrıca yanlışlıkla veya kaza ile bir adamı öldürme, zıhar, hacda ihramlıyken ve vakti gelmeden tıraş olma, yemin için tutulan oruçlar da kefaret orucudur. Bu oruçlar da farzdır.

Ramazan orucu yalnızca Ramazan ayında tutulur. Ancak diğer oruçlar tutmanın mubah olduğu her zaman tutulabilir. Ramazan orucu tutulmazsa, kaza orucu da mubah olan bir zaman tutulabilir. Herhangi bir neden ile kazaya kalan oruçların vakit kaybetmeden biran önce kazasının yapılması gerekir.

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

2023 Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı hangi tarihte başlayacak ve bitecek?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün

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İstanbul Ramazan istanbul iftar vakti istanbul imsakiye

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