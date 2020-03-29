HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Sadi Konuk Hastanesi açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Sadi Konuk Hastanesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koronavirüs tanı ve tedavi merkezi olduğu, hastanede hızlı koronavirüs tetkiki yapıldığı" şeklindeki yayınların, hastaneye başvuru sayısında olağan dışı bir artışa sebep olduğunu bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Sadi Konuk Hastanesi açıklaması

Müdürlükten yapılan açıklamada, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük ortalama 15 bin normal poliklinik ve 2 bin acil servis muayene hizmetinin verildiği aktarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinden sonra acil muayene sayılarına ilaveten, korona olası/kesin tanılı hastalar ve bu enfeksiyonun olduğunu düşünenlerin müracaatının, acil servis yükünün normalin çok üzerine çıkmasına sebep olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"YANLIŞ ANLAŞILMANIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞTİR"

"Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koronavirüs tanı ve tedavi merkezi olduğu, hastanede hızlı koronavirüs tetkiki yapıldığı şeklindeki yayınlar, hastanemize başvuru sayısında olağan dışı bir artış olmasına sebebiyet vermiştir. Bu yayınların etkisiyle tetkik için uzun kuyruklar oluşmuş ancak kısa süre içinde Müdürlüğümüzün ve Başhekimliğin müdahalesiyle vatandaşımıza sadece klinik şikayeti olanlara tetkik yapıldığı ifade edilerek, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmiştir. 25 Mart 2020 tarihinin akşam saatlerinde de acil servisimize klinik şikayeti ile yoğun başvuru olmuş, yarım saat içinde Müdürlüğümüzün müdahalesi ile bu hastalar diğer hastanelerimize ambulanslarımızla taşınmıştır."

Açıklamada, "Tüm bu önlemlere ve çok kısa sürede müdahale edilmesine rağmen, cep telefonu ile görüntü alınıp bu yoğunluk genel bir yoğunluk gibi sosyal medyada yayınlanmıştır. Dünyayı tehdit eden bu salgında en iyi mücadele örneklerinden birini sergileyen hastane ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu bozan, toplumumuzda yanlış anlaşılmalara sebep olan bu yayınların dikkate alınmamasını önemle rica ediyor, bu mücadelede toplumumuzun her kesiminin birlik ve dayanışma içerisinde olmasını arzu ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktıTahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
Anahtar Kelimeler:
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Türk takipçinin göğüs yorumu olay oldu

Türk takipçinin göğüs yorumu olay oldu

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

DSÖ'den yeni 'koronavirüs' açıklaması: Hava yoluyla bulaşmıyor

DSÖ'den yeni 'koronavirüs' açıklaması: Hava yoluyla bulaşmıyor

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Rusya: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

İstanbul Valisi açıklamıştı! 17.00 itibarıyla başladı

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Diğer Haberler
Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Gümüşhane, Sivas ve Çankırı'da bazı köyler karantinaya alındı

8 köye daha koronavirüs karantinası!

Pendik’te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı

Pendik’te saldırıya uğrayan sağlık görevlileri o anı anlattı

İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti

İstanbul'da çekilen görüntüler olay olmuştu! İBB'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı ile video konferans yöntemiyle görüştü

Erdoğan, yeni Ulaştırma Bakanı ile görüştü

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.