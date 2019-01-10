"İstanbul ile ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinledim"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok güzel bir sohbet oldu. Elbette ki İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz, İstanbul ile ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Bence çok kıymetli anekdotları vardı, kendilerinin aktardığı ve faydalanacağımız." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, bir süre görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "İnşallah hepinizin sosyal güvencesi ve meslek güvencesi olduğu günler, yıllar sizinle beraber olsun, ayağınıza taş değmesin." dedi. Daha önce İstanbul'da görev yapan büyükşehir belediye başkanlarını ziyaret ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bu çerçevede görüştüklerini ifade eden İmamoğlu, "Çok güzel bir sohbet oldu. Elbette ki İstanbul ağırlıklı, İstanbul'u konuştuğumuz, İstanbul ile ilgili tecrübelerini, önerilerini ve tavsiyelerini dinlediğimiz bir görüşme oldu. Bence çok kıymetli anekdotları vardı, kendilerinin aktardığı ve faydalanacağımız. Bizim dileğimiz İstanbul'da en az hata ile hatasız bir dönemi ve süreci başlatmak. Bu manada faydalı, güzel bir görüşme olmuştur. Bu güzel sohbet imkanını sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin içeriğine ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Özellikle bizim de kendi çalışmalarımızda olan ve kendilerine bu anlamdaki kaygılarımızı sorduğumuz ki kendilerini de çok fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda İstanbul'un bir dönüşüme muhtaç olduğunu ve bu kavramın artık İstanbul'u rahatsız etmemesi noktasında açıkçası fikir birliğine vardık. Bu konuda hem kendilerinin de defalarca bunu dile getirdiğini biliyorum. Biz de aynı karakteri İstanbul'da var etmek istediğimizi beyan ettik." yanıtını verdi. Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı olduğu ilk yıllarda vatandaşlarla iletişim kurması noktasındaki başarıları, kendisinin de teyit ettiğini vurgulayan İmamoğlu, "Ben de o dönemde İstanbul'da yaşıyordum, o dönemin bir şahidiyim. Siyasi farklılıklar, siyasi görüş ayrılıkları olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır, kendilerine bunu beyan ettim. Zira ben de kendi görev yaptığı dönemde aynı karakterle herkese aynı mesafede ve insanları eşit kabul ederek hizmet üretmeyi felsefe edindiğimi dile getirdim." ifadelerini kullandı.

- "Oyunu istedim" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile seçim projelerinden ziyade seçimin adil, saygılı ve seviyeli bir ortamda geçmesi konusunda sohbet ettiklerini belirten İmamoğlu, TBMM Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile telefon görüşmelerini de konuştuklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İstanbullu olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Kendileri de İstanbullu, İstanbul'daki hemşehrimiz. Açıkçası bu yöntemle oyunu da istedim. 5 yıl hizmet edersem Sayın Cumhurbaşkanı da bana bir sonraki seçimde oy verir." sözleri hatırlatarak, "Ama bugün bu seçim için de oyunu istedim, gülümsedi. Tabii şu anda iki titri var, bir Cumhurbaşkanı olarak bir de AK Parti Genel Başkanı olarak. 'Zorluğunu biliyorum' dedim. 'Ama ben Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim' dedim." TBMM Başkanı Yıldırım'ın "Herkes istifa etsin biz de edelim" açıklamasının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti: "Sayın Meclis Başkanı'mızın takdiri, tabii onu bilemem. Yasal konular var, Anayasa'nın maddeleri var. Kime ne hak tanıyor ya da tanımıyor? İşin o yönünü ben bilemem. Benim o yöndeki tek telkinim şu olabilir, Sayın Meclis Başkanı tabii kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Çünkü kalabalık bir heyetle gezmek durumunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkan adayı olarak gezmesi yönündedir. Ben öyle geziyorum, tek başıma da gezdiğim oluyor daha kolay diyalog kuruyorum. İstanbullar da bundan memnun."