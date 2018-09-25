İstanbul ile Valencia arasında turizm seferberliği

İSTANBUL (AA) - Tarihi İpek Yolu'nun önemli iki uğrak noktası İstanbul ile Valencia arasında, kültürel bağların pekiştirilmesi ve karşılıklı turizm hareketinin artırılması için ortak çalışma grubu kurulacak.
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İspanya Valencia Bölgesi Turizm Bakanı Francesc Colomer Sanchez ve İspanya'nın İstanbul Başkonsolosu Carlos Diaz Valcarcel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında gerçekleştirilen toplantıda, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan İstanbul ve Valencia'nın kültürel bağlarının pekiştirilmesi ve karşılıklı turizm hareketinin artırılması gerektiği hususu üzerinde duruldu ve bunun için ortak çalışma grubu kurulmasının yararlı olacağı vurgulandı.
Valencia Bölgesi Turizm Bakanı Francesc Colomer Sanchez da Türkiye'de, özellikle İstanbul'da, Valencia'nın da Madrid ve Barcelona haricinde özel bir turizm destinasyonu olarak tanınmasını istediğini belirterek, THY'nin haftalık uçuş sayısını artırmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.
- "İki şehir için de faydalı sonuçlar ortaya koyacak"
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz da İstanbul'un tarihi ve kültürel birikimiyle dünyanın en çok turist ağırlayan önemli şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, turizmin kültürel diplomasi, barış ve huzur ortamına katkı sunduğunu vurguladı.
Turizmin, orta ve uzun vadede bu katkıların kalıcı büyük etkiler yarattığına işaret eden Coşkun, İstanbul ile Valencia arasında turizm alanında yapılacak iş birliğinin her iki şehir için de faydalı sonuçlar ortaya koyacağını aktardı.
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