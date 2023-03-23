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İSTANBUL İMSAK VAKTİ 2023 DİYANET: İstanbul sahur, imsak, sabah ezanı saati kaçta? İstanbul İmsakiyesi

22.03.2023 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul imsak, sahur, sabah ezanı saati gündemde yer alan konular arasında. İstanbul İmsakiyesine göre iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. Ramazan orucu tutacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Bu sene ilk oruç 23 Mart tarihinde tutulacak. İlk teravih namazı ise bu akşam kılınacak. Peki, İstanbul sahur, imsak, sabah ezanı saati kaçta? İşte İstanbul İmsakiyesi

İSTANBUL İMSAK VAKTİ 2023 DİYANET: İstanbul sahur, imsak, sabah ezanı saati kaçta? İstanbul İmsakiyesi

İstanbul sahur saati ve iftar vakti 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura bu gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. İstanbul sahur ve iftar saatleri de yayımlanan İmsakiye ile netlik kazandı. İstanbul İmsakiyesine göre ilk sahur 05:31'de yapılacak.

İSTANBUL SAHUR VE İFTAR VAKTİ

İstanbul sahur saati: 05:31
24 Mart İstanbul sahur saati 05:29
25 Mart İstanbul sahur saati 05:27
26 Mart İstanbul sahur saati 05:25

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İstanbul’da ilk iftar saati 19:25 olarak açıklandı.
24 Mart İstanbul iftar saati 19:26
25 Mart İstanbul iftar saati 19:27
26 Mart İstanbul iftar saati 19:28

sahur-saati

İMSAKİYEYE GÖRE SAHUR SAATLERİ

Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
Bursa sahur saati: 05:32
Adana sahur vakti: 05:12
Adıyaman sahur vakti: 04:59
Afyonkarahisar sahur vakti: 05:28
Ağrı sahur vakti: 04:37
Aksaray sahur vakti: 05:15
Amasya sahur vakti: 05:04
Antalya sahur vakti: 05:30
Ardahan sahur vakti: 04:36
Artvin sahur vakti: 04:39
Aydın sahur vakti: 05:40
Balıkesir sahur vakti: 05:38
Bartın sahur vakti: 05:17
Batman sahur vakti: 04:47
Bayburt sahur vakti: 04:47
Bilecik sahur vakti: 05:28
Bingöl sahur vakti: 04:48
Bitlis sahur vakti: 04:43
Bolu sahur vakti: 05:21
Burdur sahur vakti: 05:31
Çanakkale sahur vakti: 05:43
Çankırı sahur vakti: 05:13
Çorum sahur vakti: 05:08
Denizli sahur vakti: 05:36
Diyarbakır sahur vakti: 04:51
Düzce sahur vakti: 05:23
Edirne sahur vakti: 05:40

sahur-saati-kaçta

Elazığ sahur vakti: 04:54
Erzincan sahur vakti: 04:51
Erzurum sahur vakti: 04:44
Eskişehir sahur vakti: 05:27
Gaziantep sahur vakti: 05:03
Giresun sahur vakti: 04:54
Gümüşhane sahur vakti: 04:50
Hakkari sahur vakti: 04:37
Hatay sahur vakti: 05:09
Iğdır sahur vakti: 04:33
Isparta sahur vakti: 05:30
İçel sahur vakti: 05:15
Kahramanmaraş sahur vakti: 05:04
Karabük sahur vakti: 05:16
Karaman sahur vakti: 05:20
Kars sahur vakti: 04:35
Kastamonu sahur vakti: 05:11
Kayseri sahur vakti: 05:09
Kırıkkale sahur vakti: 05:15
Kırklareli sahur vakti: 05:37

üç-aylar-duası

Kırşehir sahur vakti: 05:13
Kilis sahur vakti: 05:05
Kocaeli sahur vakti: 05:28
Konya sahur vakti: 05:22
Kütahya sahur vakti: 05:30
Malatya sahur vakti: 04:58
Manisa sahur vakti: 05:41
Mardin sahur vakti: 04:50
Muğla sahur vakti: 05:39
Muş sahur vakti: 04:45
Nevşehir sahur vakti: 05:12
Niğde sahur vakti: 05:13
Ordu sahur vakti: 04:55
Osmaniye sahur vakti: 05:32
Rize sahur vakti: 04:45
Sakarya sahur vakti: 05:26
Samsun sahur vakti: 05:01
Siirt sahur vakti: 04:44
Sinop sahur vakti: 05:05
Sivas sahur vakti: 05:01
Şanlıurfa sahur vakti: 04:58
Şırnak sahur vakti: 04:42
Tekirdağ sahur vakti: 05:37
Tokat sahur vakti: 05:02
Trabzon sahur vakti: 04:48
Tunceli sahur vakti: 04:52
Uşak sahur vakti: 05:33
Van sahur vakti: 04:37
Yalova sahur vakti: 05:30
Yozgat sahur vakti: 05:10
Zonguldak sahur vakti: 05:19

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.


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