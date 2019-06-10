İSTANBUL - İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI 

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR - Murat ÇİMEN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da polis, zehir tacirlerine karşı 3 önemli operasyon düzenledi. İki araçtaki gizli bölmelerde 90 kilo uyuşturucu bulan ekipler, seraya dönüştürülerek "Hint keneviri" yetiştirilen 3 lüks villaya baskın yaptı. Villlarda 980 kök hint kenevirinin yanı sıra uyuşturucu gizlenmiş çok sayıda roll-on ele geçirilmesi dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk operasyon 29 Mayıs'ta Esenyurt'ta gerçekleştirildi. Ekipler, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda plakası belirlenen TIR'ın Esenyurt'ta bir parkta olduğu anlaşıldı.

70 KİLO EROİN

Adrese giden ekipler bir süre takip yaptı. Zehir tacirleri TIR'daki uyuşturucuyu çıkarmak isterken polis baskın düzenledi. Uyuşturucuyu çıkarmak için dorsenin altına giren bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. TIR şoförü de gözaltına alındı. Uyuşturucuların dorse şasisindeki bir zulaya saklandığı anlaşıldı. Gizli bölmeyi açan ekipler 70 kilo eroin ele geçirdi.