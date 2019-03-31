İSTANBUL -  İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu yüzde 1 olarak gösterdi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

