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İSTANBUL -  İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 1 

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri  için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu yüzde 1 olarak gösterdi.

Görüntü Dökümü:
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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

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