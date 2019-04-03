HABER

 İSTANBUL - İTİRAZ EDİLEN İLÇELERDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

Görüntü dökümü:
--------------
-Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü
-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü
-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü
-Detaylar

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Sağlıkta şiddete iş bırakma çağrısıSağlıkta şiddete iş bırakma çağrısı
Fetih şenlikleri başlıyorFetih şenlikleri başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Seçim günü çok tartışılmıştı! İnceleme başlatıldı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

Otel odasında dehşet! Ayrılmayı kabul etmeyince...

MEB LGS 2019 Başvuru Kılavuzunu yayımladı! İşte LGS son başvuru tarihi

Sınava girecek milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

Günlerdir aranan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber!

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

İstanbul Havalimanı'ndan görüntüler paylaşıldı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışması sonuçlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.