 İSTANBUL - İTİRAZ EDİLEN İLÇELERDE GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI YAPILIYOR

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor
Görüntü dökümü:
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-Bayrampaşa İlçe seçim kurulundan görüntü
-Ümraniye İlçe seçim kurulundan görüntü
-Gaziosmanpaşa İlçe seçim kurulundan görüntü
-Detaylar
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