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İSTANBUL- KADIN DOKTORA OTOYOLDA DAYAK KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:25 | Son Güncelleme

- Yakalanan şüpheliye tutuklama talebi..

- Yakalanan şüpheliye tutuklama talebi..

Ramazan EĞRİ - Özden ATİK - İSTANBUL(DHA)- EYÜPSULTAN'da korna çaldığı için kadın doktor yol ortasında dövüldü.

Kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor.

Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

Ancak darp edilen kadın sürücü Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra adliyeye sevkedildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

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