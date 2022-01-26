HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul kara teslim oldu, yanı başındaki kent kara hasret kaldı: Şaşkınız, Allah'ın vergisi

İstanbul kara teslim oldu, yanı başındaki kent kara hasret kaldı: Şaşkınız, Allah'ın vergisi

26.01.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda küresel ısınmayla beraber iklimlerinde değişmesiyle hava muhalefeti şaşırtmaya devam ediyor. Son 3-4 yılda ülkenin farklı bölgelerinde olduğundan fazla şiddetli yağışlarla kendini gösteren seller meydana gelirken, şimdi de son zamanların en büyük kar yağışı esareti yaşanıyor ancak İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da bir gram kar düşmemesi şaşkınlığa neden oluyor. Tekirdağlı bir vatandaş, “Şaşırdık tabii ki ama Allah’ın vergisi. Tekirdağ’ın kuru soğuğu meşhurdur'' dedi.

İstanbul kara teslim oldu, yanı başındaki kent kara hasret kaldı: Şaşkınız, Allah'ın vergisi

Dört mevsimin bir anda yaşandığı Türkiye’nin doğusu kışı, güneyi yazı, kuzeyi ise baharı, sonbaharı bir anda yaşayabiliyor. Hava muhalefetindeki enteresan durumları son zamanlarda Trakya ve İstanbul daha dar bölgede yaşamaya başladı. Zaman zaman Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de piknik yapılırken İstanbul’da ise kar yağışı etkili olabiliyor. Aynı zamanda İstanbul’da güneşli hava hakim iken, Trakya’da sel suları kendini gösterebiliyor.

TEKİRDAĞLILARIN İSTANBUL ŞAŞKINLIĞI

Son günlerde kar esaretinin yaşandığı İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da bir gram kar düşmemesi ve buna karşın güneşli havanın yaşanması ise zaman zaman vatandaşlar arasında şaşkınlığa sebep oldu. İnsanların sahillere inerek, güneşli havanın tadını çıkardığı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinden yaklaşık 120 kilometre ötesindeki İstanbullular ise kar esareti ile boğuşuyor.

Screenshot_8

Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Karda boy verdi, gören telefona sarıldıOrdu'da şaşkına çeviren görüntü! Karda boy verdi, gören telefona sarıldı

''TÜRKİYE'NİN GÜZELLİĞİNİ GÖSTERİYOR''

Süleymanpaşa ilçesinde güneşli havanın tadını çıkaran Cemil Uzun, “Her tarafın havası farklı. Bunlar aynı zamanda Türkiye’nin güzelliğini gösteriyor. Türkiye dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Ama değerini bilemiyoruz” dedi.
Gülseher Uzun ise, “Doğu insanı da kar altında. Oradaki insanların koşulları zor, hayatları zor, yaşam koşulları zor. Ben buradaki güneşli havada gezerken, benim içim sızlıyor. Ben oradaki insanı da düşünüyorum. Önemli olan bu olmalı. Yani doğanın her yerine bitkisine, kuşuna, insanına eğer güzel bakabiliyorsak, insansan bu önemli. Burası güzelmiş bugün baktığında bugün Antalya denize giriyor” dedi.

Screenshot_9

''BİZ HEP ŞAŞIRIYORUZ''

İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’da kar yağışının olmamasına şaşırdıklarını ifade eden vatandaşlardan Ömer Taşçı, “Şaşırdık tabi ki ama Allah’ın vergisi. Buranın güneşli olmasına sevindik. Sahilde güzel bir yürüyüş yapıyoruz” diye konuştu.

Screenshot_10

Süleymanpaşa sahil yürüyüş alanında güneşli havayı fırsat bilerek yürüyüş yapan Nazım Gado ise “Hava güzel biz her gün buradayız. Çıkıyoruz yürüyüş yapıyoruz sonra evimize gidiyoruz. Biz hep şaşırıyoruz. Bizde kar çok nadir görülür. Genelde hep böyle kuru soğuk yeriz. Tekirdağ’ın kuru soğuğu meşhurdur” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Otoyolda feci kaza! TIR, minibüse çarptı: 2'si çocuk 3 ölüOtoyolda feci kaza! TIR, minibüse çarptı: 2'si çocuk 3 ölü
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı İstanbul Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Suya düşen kepçenin operatöründen acı haber...

Suya düşen kepçenin operatöründen acı haber...

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Beş yıl boyunca o kinle yaşadı... En sonunda kemancı arkadaşını öldürdü! Şizofreni detayı...

Beş yıl boyunca o kinle yaşadı... En sonunda kemancı arkadaşını öldürdü! Şizofreni detayı...

İlginizi Çekebilir

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

Saç gürleştirme tüyoları! Bu ürünler...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.