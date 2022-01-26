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  4. Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Karda boy verdi, gören telefona sarıldı

Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Karda boy verdi, gören telefona sarıldı

26.01.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava sonrası birçok kentten ilginç fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Bununla birlikte Ordu'da kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi. Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş sosyal medyada gündem oldu.

Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Karda boy verdi, gören telefona sarıldı

Yurdun birçok noktasında devam eden kar yağışları Ordu’da da etkisini sürdürüyor. İl genelinde ortalama kar kalığı 79 santim olarak ölçülürken, bazı içlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. 464 araç ve iş makinesi 533 personelle karla mücadele çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma kapanan 140 mahalle ve grup yolunun tamamını ulaşıma açtı. 15 mahallede elektrik arızasının meydana geldiği kentte, 10 mahalleyle de iletişim kesildi. Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla birlikte oluşması muhtemel buzlanmalara karşı da tuzlama çalışmalarına ağırlık verdi.

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BİR VATANDAŞ KARDA BOY VERDİ

Ordu’yu etkisi altına alan kar yağışı, yüksek kesimlerde de şiddetini artırdı. Akkuş ilçesine bağlı Kertil bölgesinde kar kalınlığı insan boyunu geçti. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede karın içerisine giren bir kişi, boy verdi. Kafasının üstüne kadar kara gömülen ve sadece elleri gözüken vatandaş, o anı gösterirken fotoğraf karesini sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını ifade ederken, kimileri ise fotoğrafı paylaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ordu
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