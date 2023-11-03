İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 45. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl? Bu yılın teması: 'Yüzyılın Koşusu'

İstanbul Maratonu'nun tarihi ve saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul Maratonu başlama saati, başlangıç yeri ve bitiş noktası (güzergah bilgisi) internette inceleniyor. İşte, 45. İstanbul Maratonu ile ilgili ayrıntılar...

45. İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İstanbul Maratonu bu sene 5 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

İSTANBUL MARATONU PROGRAMI 2023

06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.16 15K – 1. Start

09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati

09.34 15K- 2. Start

09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start

10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start

10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start

11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start

11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

45. İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ NOKTASINA GİRİŞ YERİ NERESİ, NASIL ULAŞILIR?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü’dür. Bahsi geçen yere Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre; başlangıç noktasına girişlere 12.00 ’a kadar izin verilecek.

İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

İstanbul Maratonu başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önüdür.

İSTANBUL MARATONU BİTİŞ NOKTASI NERESİ?

İstanbul Maratonu başlangıç noktası ise Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü olacak.

45. İSTANBUL MARATONU KAÇ KM KOŞU YAPILACAK?

Halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak.

Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda bitecek.





