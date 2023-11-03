İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta? 45. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl? Bu yılın teması: 'Yüzyılın Koşusu'

İstanbul Maratonu'nun tarihi ve saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İstanbul Maratonu başlama saati, başlangıç yeri ve bitiş noktası (güzergah bilgisi) internette inceleniyor. İşte, 45. İstanbul Maratonu ile ilgili ayrıntılar...
İstanbul Maratonu bu sene 5 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleşecek.
06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı
09.00 42K Yarış Startı
09.16 15K – 1. Start
09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati
09.34 15K- 2. Start
09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start
10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start
10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start
11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start
11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start
11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)
12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması
15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması
15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması
İstanbul Maratonu Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü’dür. Bahsi geçen yere Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.
Yapılan açıklamaya göre; başlangıç noktasına girişlere 12.00 ’a kadar izin verilecek.
İstanbul Maratonu başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önüdür.
İstanbul Maratonu başlangıç noktası ise Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü olacak.
Halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak.
Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda bitecek.