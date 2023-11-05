İstanbul Maratonu ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 45. İstanbul Maratonu güzergahı nasıl, nereden başlıyor?

İstanbul Maratonu başlangıç ve bitiş saati ile güzergah bilgisine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. "Yüzyılın Maratonu" sloganı ile 45. kez düzenlenen İstanbul Maratonu başladı. Tüm kategorilerde toplamda 45 bin kişinin katılım gösterdiği maraton programı ve saatleri merak edildi. Dört farklı kategoriden oluşan maraton sırasında birçok yol trafiğe kapalı olacak. İşte İstanbul Maratonu hakkında detaylı bilgiler...

45. İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

İstanbul Maratonu bu sene 5 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleşecek.

İSTANBUL MARATONU PROGRAMI 2023

06.00 Tüm Parkurun Trafiğe Kapatılması

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.16 15K – 1. Start

09.15 Emanet Eşya Araçları Hareket Saati

09.34 15K- 2. Start

09.52 8K Kurumsal Koşu – 1. Start

10.05 15K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.18 8K Kurumsal Koşu – 2. Start

10.44 8K Kurumsal Koşu – 3. Start

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.10 8K Halk Koşusu – 1. Start

11.50 8K Halk Koşusu – 2. Start

11.55 15K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.00 15K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

12.30 8K Halk Koşusu – 3. Start

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

45. İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ NOKTASINA GİRİŞ YERİ NERESİ, NASIL ULAŞILIR?

İstanbul Maratonu Halk Koşusu başlangıç noktasına giriş yeri Altunizade Köprüsü’dür. Bahsi geçen yere Acıbadem, Altunizade ve Kısıklı güzergahlarını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz.

Yapılan açıklamaya göre; başlangıç noktasına girişlere 12.00 ’a kadar izin verilecek.

İSTANBUL MARATONU BAŞLANGIÇ NOKTASI NERESİ?

İstanbul Maratonu başlangıç noktası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önüdür.

İSTANBUL MARATONU BİTİŞ NOKTASI NERESİ?

İstanbul Maratonu başlangıç noktası ise Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü olacak.

45. İSTANBUL MARATONU KAÇ KM KOŞU YAPILACAK?

Halk koşusu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı önünden başlayacak.

Barbaros bulvarını takiben sahile inen yarış parkurun 8. Kilometresi olan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu İle Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda bitecek.





