İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında bazı kişiler yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamete giderken manevra yapan Emir Haktan C. yönetimindeki 34 FR 3330 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

Kazada, otobüsteki bazı yolcular yaralandı. Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

