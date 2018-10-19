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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonlarda,13 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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istanbul FETÖ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bir devlet düşünün ki bütün vatandaşlarını terörist ilan ediyor. Unutma ey oğul insanı yaşat ki devlet yaşasın.
korku saliyor kimse sesini cikarmasin diye herkeze sira gelecek
Ne bitmez bi Fetöymüş bee
herğün aynı haber düğmeye basıldı gözaltılar var
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