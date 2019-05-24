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İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bylock programını kullandıkları tespit edilen 50 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.FETÖ/PDY terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullandığı tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Bylock programını kullandıkları tespit edilen 50 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.
FETÖ/PDY terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bylock kullandığı tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan 10 şüpheli şahsın yurt dışına çıkmış olduğu tespit edilirken, 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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