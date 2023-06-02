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İstanbul merkezli 11 ilde SAS Holding operasyonu! Saadet zinciri kurup 58 milyon liralık vurgun yapmışlar

02.06.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 11 ilde SAS Holding ve bağlı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, SAS Holding ve bağlı şirketler aracılığı ile saadet zinciri kurup üye kazandırdıkları ve piramit satış sistemiyle yaklaşık 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. İşte detaylar...

İstanbul merkezli 11 ilde SAS Holding operasyonu! Saadet zinciri kurup 58 milyon liralık vurgun yapmışlar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Aydın ve eski eşi Sibel Koçak tarafından kurulan SAS Holding tarafından çok sayıda kişinin mağdur edilmesi üzerine şirketle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

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LÜKS ARAÇLAR HEDİYE EDİLMİŞ

Yapılan çalışmalarda MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şirketin, Tüketici Korunması Kanunu kapsamında yasaklanan 'piramit satış sistemi' ile üst kademedeki kişilere çok para kazandırdığı, sisteme en çok üye kazandıran kişilere ödül törenleri düzenlenerek lüks araçlar verildiği bu sayede sistemin her geçen gün büyüdüğü belirlendi.

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58 MİLYON 500 BİN LİRALIK VURGUN

Saadet zinciri haline gelen sistemin, şirketin sahipleri Süleyman Aydın'ın intihar etmesi eski eşi Sibel Koçak'ın ise gasp edilerek öldürülmesiyle tıkandığını tespit eden ekipler, sisteme üye kazandıran ve 2021 yılı itibariyle yaklaşık 58 milyon 500 bin (güncel kur farkıyla 143 milyon) haksız kazanç sağlayan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde sistemin içerisinde olduğu tespit edilen 71 şüpheliye yönelik bu sabah 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama çalışmaları yapıldı.

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DHA

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dolandırıcılık saadet zinciri SAS Holding

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