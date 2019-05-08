İstanbul merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Telefonla aradıkları kişileri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik, İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda mağdurun kendilerini telefonla arayıp polis ya da savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 4 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin organize çalıştıklarını ve farklı illerdeki suç örgütü üyeleriyle hareket ettiklerini belirledi.

Polis, 4 Mayıs'ta İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da düzenlediği eş zamanlı baskınlarda aralarında suç örgütü liderleri olduğu öne sürülen Burak D.(30) ile Mikail A'nın da (43) aralarında bulunduğu 11 kişiyi yakaladı.

- Şüphelilerin "+155" kurgusu

GSM operatörlerine ait açık hatlardan aradıkları vatandaşları, adına hat açıldığı, kredi kartları alındığı ve bunların terör örgütü üyeleri tarafından kullanıldığı bahaneleriyle korkutan şüphelilerin, evlerinde bulunan ziynet eşyası ve paralar ile bankadaki paralarını çektirip yönlendirerek güvenlik kamerası olmayan tenha yerlere bıraktırdıkları tespit edildi.