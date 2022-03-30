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  4. İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

30.03.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere düzenlenen baskında 16 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli DHKP/C operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

21 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin verdikleri ifadeler üzerine örgüt içinde faaliyet gösteren 21 şüpheli tespit edildi.

16 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul genelinde 14, Ankara, Hatay, İzmir ve Erzurum'da 5 adrese düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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