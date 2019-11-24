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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:26 | Son Güncelleme

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı: - "Hem bugünün hem de geleceğin becerileriyle donanmış, bilime, kültüre sevdalı, meraklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmen Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla ilk olarak Taksim’de tören düzenledi. Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğretmen ve öğrencilerin de katıldığı törende, "Bana Öğretmenini Anlat" konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında il genelinde birinci olan öğrenciler metinlerini okudu.

Taksim'deki törenin ardından, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda Öğretmen Günü kutlaması gerçekleştirildi. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü mesajı okundu.

- "Öğretmenlik fedakarlık demektir"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, eğitimcinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece sınıflarımızda değil aslında, toplumda karşılaştığımız her alanda olumlu ve olumsuz durumlarda aslında eğitimcinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Aslında öğretmenin sorumluluğu bir türlü azalmıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde de öğretmenlik yine kendi içerisindeki kutsiyetiyle çok yönlü olarak emeğini sarf edecek, öğrencilerin, toplumun gönlünde olacaktır. Hem bugünün hem de geleceğin becerileriyle donanmış, bilime, kültüre sevdalı, meraklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için çok yönlü çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğretmenlik fedakarlık demektir. Bunlar hissedilecek, yarın bir çocuğun dünyasında ortaya çıkacaktır."

Etkinlikte, öğretmenlerden oluşan koro grubu performans sergiledi. "Zamansız Öğretmenler" adlı koreografi kapsamında Türk tarihinde önemli yazar ve eğitimcilerden, Halide Edip Adıvar, Hasan Ali Yücel, Nurettin Topçu gibi isimler temsili olarak canlandırıldı.

Kompozisyon, şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ardından, öğretmenler arasında düzenlenen "Öğretmeniyle Güzel İstanbul" projesi kapsamında hazırladıkları kamu spotuyla ilk 3'e giren öğretmenlere ödülleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildi. Program, halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Öğretmen Günü programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

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