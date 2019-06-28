HABER

İstanbul Moda Akademisi’nden moda şov

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 17:46 | Son Güncelleme

12 yıldır sektöre tasarımcı yetiştiren Türkiye’nin önde gelen moda okulu İstanbul Moda Akademisi, mezun öğrencilerin tasarımlarının yanında halihazırda eğitim alan öğrencilerin de tasarımlarıyla yer aldığı dev bir defile organizasyonuna imza attı.Büyük bir coşkuyla karşılanan defileyi izlemeye gelenler arasında İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanı İsmail Gülle, Öykü Karayel, Yonca Ebuziya, Ömer Taviloğlu, Nejdet Ayaydın, Atıl Kutoğlu, Özgür Masur, Simay Bülbül, Niyazi Erdoğan, Mehtap Elaidi gibi isimler yer aldı.Bugüne kadar her yıl mezun ettiği öğrencilerin çalışmalarını bir sergide toplayan İstanbul Moda Akademisi, bu yıl kurumda moda tasarımı eğitimi alan birinci, ikinci sınıfların tasarımlarından seçilenlerle birlikte mezun öğrencilerin tasarımlarını dev bir defileyle tanıttı.Defilede 70 model ile, İMA’da Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı bir, iki ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören toplamda 35 öğrencinin 84 farklı tasarımı podyumda yer aldı.Moda tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin 2018-19 eğitim dönemi süresince gerçekleştirdikleri ‘etek, gömlek ve elbise projeleri’, ikinci sınıf öğrencilerinin ilk koleksiyonlarını hazırladıkları ‘mini koleksiyon’ projesi, ilk kez bir defile ile sergilendi.

İstanbul Moda Akademisi’nden moda şov

12 yıldır sektöre tasarımcı yetiştiren Türkiye’nin önde gelen moda okulu İstanbul Moda Akademisi, mezun öğrencilerin tasarımlarının yanında halihazırda eğitim alan öğrencilerin de tasarımlarıyla yer aldığı dev bir defile organizasyonuna imza attı.
Büyük bir coşkuyla karşılanan defileyi izlemeye gelenler arasında İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanı İsmail Gülle, Öykü Karayel, Yonca Ebuziya, Ömer Taviloğlu, Nejdet Ayaydın, Atıl Kutoğlu, Özgür Masur, Simay Bülbül, Niyazi Erdoğan, Mehtap Elaidi gibi isimler yer aldı.
Bugüne kadar her yıl mezun ettiği öğrencilerin çalışmalarını bir sergide toplayan İstanbul Moda Akademisi, bu yıl kurumda moda tasarımı eğitimi alan birinci, ikinci sınıfların tasarımlarından seçilenlerle birlikte mezun öğrencilerin tasarımlarını dev bir defileyle tanıttı.
Defilede 70 model ile, İMA’da Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı bir, iki ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören toplamda 35 öğrencinin 84 farklı tasarımı podyumda yer aldı.
Moda tasarımı birinci sınıf öğrencilerinin 2018-19 eğitim dönemi süresince gerçekleştirdikleri ‘etek, gömlek ve elbise projeleri’, ikinci sınıf öğrencilerinin ilk koleksiyonlarını hazırladıkları ‘mini koleksiyon’ projesi, ilk kez bir defile ile sergilendi. Birbirinden farklı tema ve konseptler geliştirerek hayata geçirilen ‘final projeleri’ ise moda tasarımı son sınıf öğrencileri için moda haftasına açılan kapıya anahtar niteliğindeydi.
Moda, tekstil, perakende, sanat ve basından önemli isimlerden oluşan yaklaşık 700 davetlinin katılımıyla gerçekleşen defilede aynı zamanda New Gen Jürisi de yer alıyordu. Modanın farklı disiplinlerinde yer alan profesyonellerden oluşan jüriye ünlü moda tasarımcısı Bora Aksu başkanlık etti. Moda Tasarımı Lisans Programı son sınıf öğrencilerinin çalışmalarını değerlendiren jüride John Lau, Mehtap Elaidi, Özgür Masur, Özlem Kaya, Şebnem Günay, Özge Sarıkadılar, Kaner Kıvanç, Burak Sanuk, Mert Yemenicioğlu, Oğuz Erel, Alper Uzel, İlke Güzelsoy Cerci, Duygu Bengi, Aytekin Yalçın ve Burçin Ünaldı yer alıyor. jüri, son sınıf öğrencilerinin çalışmalarını değerlendirerek, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da her sezon gerçekleşen “New Gen” karma defilesinde yer almaya hak kazananları belirledi.
Defile sonrası yapılan ödül töreninde İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İHKİB) tarafından 2018-19 eğitim dönemi mezunlarına akademik başarı ve en iyi koleksiyon ödülleri sunuldu.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Ünlü sanatçılar bu sefer engelli sporcular için söylediÜnlü sanatçılar bu sefer engelli sporcular için söyledi
Haluk Levent’ten 29 Ekim sözüHaluk Levent’ten 29 Ekim sözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

AK Partili vekilin Atatürk tablosu yorumu tartışma yarattı

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Hey yıllar! İclal Aydın'ın son hali şaşırttı

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

Deniz Akkaya'dan tecavüz sahnesi isyanı

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

En iyi lahmacun hangi şehirde yapılıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.