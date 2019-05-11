 İSTANBUL - (ÖZEL)- BEŞİKTAŞ'TA EVİ SU BASTI: YATALAK YAŞLI KADIN  YARDIM BEKLİYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum katında 2 köpeğiyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki yatalak Afakan Gür'ün bulunduğu daireyi aşırı yağış nedeniyle su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale geldiğini belirten Gür, yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. O su baskınlarının yaşandığı yerlerden biri ise Beşiktaş'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katıydı. Dairede 2 köpeğiyle birlikte yaşayan ve kemik erimesi nedeniyle yatağa mahkum olan 90 yaşındaki Afakan Gür'e evli olan iki kızı değişimli olarak bakıyor. Yaşlı kadın sık sık su baskını olan dairede kullanılamayacak durumda olan eşyalarla birlikte yetkililerden yardım bekliyor.

EŞYALARIMIZI SU BASTIKÇA ATMAK ZORUNDA KALIYORUZ

2 kızının yardımlarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Afakan Gür, "Daha öncede burayı sık sık su basıyor. Bu altıncı defadır su bastı. Eşyalarımızı su bastıkça atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu ıslak çekyatta mı yatacağım. 1.5 senedir dışarı çıkmadım, rahatsızım. Önce kazan dairesine su basıyor ardından da yağmur suları bu daireye doluyor. İki kızım var biri gidiyor biri geliyor. Onlar bana bakıyor" dedi.