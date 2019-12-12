İstanbul pazarlarının "ekspres" küfecisi

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Kendisini "ekspres küfeci" olarak tanımlayan 45 yaşındaki Ahmet Bardakçı, her sabah gün ışımadan yollara düşüyor, haftanın 5 günü gittiği semt pazarlarında dolaşarak ya da cep telefonundan kendisine ulaşan müşterileri için sipariş topluyor.

Konya'dan 1989 yılında İstanbul'a gelen Ahmet Bardakçı, 4 sene pazarlarda terlik ve elbise satarak geçimini sağlamaya çalıştı. 1993'te tartıştığı zabıta ekiplerince el arabasının lastiğini patlatmasına öfkelenen Bardakçı, ailesiyle Kocaeli Gebze'ye taşındı. Burada devam ettiği işleri bozulan 5 çocuk babası Bardakçı, işsiz kalınca pazarlarda hamallık yapan ağabeyinin önerisi üzerine 5 yıl önce küfeciliğe başladı.

Gebze'den İstanbul'a sabahın erken saatlerinde üç vasıta değişerek gelen Bardakçı, pazar mesaisine 08.00-08.30 arası başlıyor. Pazarı dolaşarak esnafa "hayırlı işler" dileyen Bardakçı, siparişlerini tezgahlardan ya da marketten alarak adreslerine ulaştırıyor. Bardakçı, sipariş olmadığı günlerde ise pazarda alışveriş yapan müşterilerin poşetlerini doldurduğu sırtındaki küfesinde taşıyor.