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"Istanbul Photo Awards 2019" sergisi yarın Sabiha Gökçen'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, yarın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) bu yıl beşincisini düzenlediği "Istanbul Photo Awards 2019"da ödül alan fotoğraflardan oluşan sergi, yarın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılacak.

Ankara'da gerçekleşen ilk serginin ardından Beyoğlu'nda sergilenmeye devam eden "Istanbul Photo Awards 2019"'ın ödüllü fotoğraflarının üçüncü durağı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı olacak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Hava Yolları (THY) resmi sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya bu yıl 100'den fazla ülkeden foto muhabiri, yaklaşık 15 bin fotoğraf ile başvurdu.

Sergide ziyaretçilere, Filistin'den Kuzey Kore'ye kadar dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, göç krizleri, doğal afetler ve çarpıcı hayat hikayelerinden oluşan bir seçki sunuluyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG'nin katkılarıyla düzenlenen sergi, 30 Kasım'a kadar dış hatlar giden yolcu sergi alanında ziyaret edilebilecek.

Istanbul Photo Awards 2020 başvuruları, 1 Kasım 2019 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında "www.istanbulphotoawards.com" adresinden yapılabilecek.

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Anadolu Ajansı Istanbul Photo Awards 2019 Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı sergi

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