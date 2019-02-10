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İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "İstanbul, pek çok sorunu geride bırakmış artık dijitalleşme çağına uygun projeler geliştirirken, İzmir'de insanlar 1994'teki gibi kokudan gezemiyorlar. Aynı şekilde şebeke suyundan su alamayan İzmirliler merkep sırtında evlerine su taşıyorlar. İstanbul'da da 1994'te tankerlerle taşınıyordu. İzmir, İstanbul'un 1994'lü yıllarını yaşamakta" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Teşkilatlarımız size güvendi, inandı ve gece gündüz çalıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'da bir şeyi değiştirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını değiştirdiler. 1994'te İstanbul çöpten, çamurlardan ve çukurlardan kurtuldu. İstanbul'da değişen bir şey, Türkiye'nin kaderini değiştirdi"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İstanbul, pek çok sorunu geride bırakmış artık dijitalleşme çağına uygun projeler geliştirirken, İzmir'de insanlar 1994'teki gibi kokudan gezemiyorlar. Aynı şekilde şebeke suyundan su alamayan İzmirliler merkep sırtında evlerine su taşıyorlar. İstanbul'da da 1994'te tankerlerle taşınıyordu. İzmir, İstanbul'un 1994'lü yıllarını yaşamakta." dedi.

Muş, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

Salonda coşkuya dikkati çeken Muş, bu coşkunun 31 Mart akşamı yaşanacak zaferin sinyali olduğunu söyledi. Muş, bu büyük zaferin tutanaklarının sandık başkanlarınca partiye ulaşacağını dile getirerek, "Bu açıdan bu önemli ve vefalı görevi severek kabul ettiğiniz için teşkilatımızın mensubu olarak sevgi ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Muş, bir tarafta İstanbul, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyükşehir belediye başkan adayı, diğer tarafta CHP'nin yönetttiği İzmir'e işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu iki şehri bir mukayese edelim. İstanbul pek çok sorunu geride bırakmış artık dijitalleşme çağına uygun projeler geliştirirken, İzmir'de insanlar 1994'teki gibi kokudan gezemiyorlar. Aynı şekilde şebeke suyundan su alamayan İzmirliler merkep sırtında evlerine su taşıyorlar. İstanbul'da da 1994'te tankerlerle taşınıyordu. İzmir, İstanbul'un 1994'lü yıllarını yaşamakta. İki şehir. Birisi AK Parti yönetiminde diğeri CHP yönetiminde. Biz İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ulaştırma bakanlığı, başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış, projeleriyle kendini ispatlamış bir ismi aday gösterdik."

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye adayı tercihini ve adayı Tunç Soyer'i eleştiren Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir partinin anlayışı mantalitesinin anlaşılması açısından önemli. Sur'da Suriye'de yapılanların aynısını gerçekleştirmek için bir provası yapılırken. Emniyet güçleri ve silahlı kuvvetler oradaki teröristleri temizlerken bu Tunç Soyer 'İçim parçalanıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Oraya gitmek istiyorum ama bizi oraya sokmuyorlar..' diyecek kadar safını belli eden birisidir. Orada derdi neydi devletin? Ülkenin huzurunu bozanlara karşı onları etkisizleştirmeye çalışmaktı. Ama Tunç Soyer ve onun zihniyetindekiler ise orada hendeklerdekilerin yanında saf tuttu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 1994'te İstanbul'da kadınların belediye başkan adaylarına inandığını belirterek, "Kadınlar onun arkasında gece gündüz çalıştı. Evladını yanına alarak veya evinde bırakarak gecesini gündüzüne katan kadınlar… Gecesini gündüzüne katan gençler… Liderinin arkasında yol yürüyen erkekler. 1994'teki büyük zaferi liderine inanan kadrolar sağlamıştı. Size inandılar. Teşkilatlarımız size güvendi, inandı ve gece gündüz çalıştı Sayın Cumhurbaşkanımız. İstanbul'da bir şeyi değiştirdiler. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını değiştirdiler. 1994'te İstanbul çöpten, çamurlardan ve çukurlardan kurtuldu. İstanbul'da değişen bir şey, Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Adeta dünyanın kaderi 1994'te size inanan kadrolar tarafından sizin sayenizde sizin açtığınız o başarılı Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği sayesinde sizin kadrolarınızla birlikte gerçekleştirildi." diye konuştu.

Türkiye'de bütün kadınlar ve çocuklar için yeni bir hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını aktaran Kaya, 17 yıldır kesintisiz şekilde Türkiye'ye bu anlayışla hizmet verdiklerini kaydetti.

Kaya, 31 Mart'ta yine büyük bir zafer elde edeceklerini anlatarak, bunun için durmadan, yılmadan kapı kapı dolaşacaklarına vurgu yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

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