HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs İstanbul 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak!

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs İstanbul 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak!

27.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları oy kullanma işleminin başlamasıyla yoğun bir şekilde araştırılıyor. İlk turda adayların yetetli oyu alamaması nedeniyle bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanıyor. Peki 28 Mayıs İstanbul seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte İstanbul seçim sonuçları canlı takip ekranı...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs İstanbul 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve Erdoğan - Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet'te olacak!

İstanbul seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip edilebilecek. İstanbul seçim sonuçları canlı ve anlık olarak, oy verme işlemi sonrası Mynet'ten anbean takip edilebilecek. Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde seçmenler sandığa gidip oy kullanacak. Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean incelenecek. İşte konuya ilişkin detaylar ve İstanbul seçim sonuçları ekranı...

SEÇİM 2023

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

İstanbul seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TUR OY VERME SAATLERİ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇİM2

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

seçim-sonuçları

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM1

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimiSEÇİM SONUÇLARI 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi
Seçim günü hava durumu nasıl?Seçim günü hava durumu nasıl?
Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…Ekip otosundan atladığı iddia edilen cinsel istismar şüphelisi öldü! 2 polis ve 1 bekçi tutuklandı…
Anahtar Kelimeler:
istanbul seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Seçim günü hava durumu nasıl?

Seçim günü hava durumu nasıl?

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

Polis çevirmesinde yaşamadığını öğrendi, gözaltına alındı!

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Canlı yayında kılıçlı saldırı! Eline denk gelince...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.