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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucunda

08.05.2023 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. İstanbul seçim sonuçları 14 Mayıs tarihine az bir zaman kala gündem oldu. Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmenler sandık başına gidecekler. Peki, İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi ile ilgili detaylar

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023: İstanbul seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Gözler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucunda

İstanbul seçim sonuçları 2023 yılında da gündem oldu. Seçmenler heyecanla seçim tarihini bekliyorlar.14 Mayıs'ta tüm Türkiye'deki seçmenler sandık başına gidecekler. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer alıyor.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

14-mayıs-seçim-sonuçları

SEÇİM YASAKLARININ ARDINDAN HEYECAN BAŞLAYACAK

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

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