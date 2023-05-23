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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023: İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

23.05.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri dolayısıyla seçmenler tarafından yakından takip edilecek. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88 oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan 5.17'de oy alırken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ise oyların yüzde 0.43'ünü aldı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur İstanbul seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023: İstanbul Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları Mynet.com'da olacak

İstanbul seçim sonuçları 28 Mayıs'ta çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip edilecek. Bilindiği üzere, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yeterli oyu alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı oldu seçim sonuçları anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur İstanbul seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde yer alacak.

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CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü belli olmaya başlayacak.

28 Mayıs 2023 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelinde aldığı oy oranları Mynet.com’un 2023 Seçim Sonuçları sayfasından takip edilebilecek.

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İSTANBUL CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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