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İstanbul semaları TEKNOFEST'teki uçuş gösterileriyle renklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:12 | Son Güncelleme

SoloTürk ile Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'da yaptıkları gösteri uçuşu nefesleri kesti - Hürkuş, İçişleri Bakanlığı ve Red Bull'un yanı sıra Rus Hava Kuvvetlerinin Su-30M uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES'in uçuş gösterilerini katılımcılar büyük ilgiyle izledi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı ve Red Bull'un yanı sıra Rus Hava Kuvvetlerinin Su-30M uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES'in gösteri uçuşlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, gösteri uçuşlarını festival alanına kurulan tribünden izledi. Özellikle Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gerçekleştirdiği gösteriler izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Gösterileri ilgiyle izleyen katılımcılar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gösteri anını ölümsüzleştirdi.

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ve Red Bull yarın gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla da festivale renk katacak.

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T3 Vakfı TEKNOFEST İSTANBUL uçuş gösterisi

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