İstanbul Sözleşmesi: #ChallengeAccepted akımı sosyal medyada nasıl sözleşmeye destek kampanyasına dönüştü?

Başta Instagram ardından da Twitter olmak üzere son günlerde sosyal medyayı etkisi altına alan #ChallengeAccepted akımı İstanbul Sözleşmesi için destek kampanyasına dönüştü.

Türkiye'de son yıllarda yükselen kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet vakaları ile beraber kadınların birbirine destek amacıyla yürüttüğü siyah-beyaz fotoğraf paylaşma akımı "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganının yaygınlaşmasına ön ayak oldu.

https://www.instagram.com/p/CDHVzabJyDt/

Yurt dışında da kadınların birbirlerine destek olması amacıyla yürütülen #ChallengeAccepted akımı, bir süre sonra yabancı ve ünlü isimlerin de İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermesine vesile oldu.

Kadınların birbirlerini etiketleyerek, #İstanbulSözleşmesiYaşatır gibi sloganlarla yaptığı paylaşımlarda, "Birbirimizin yakasına takılan siyah beyaz fotoğraflar gibi olmak istemiyoruz" ifadesi kullanıldı.

https://www.instagram.com/p/CDG5RR0B\_Ue/

Yurt dışında da kadınların 'Kadınlar kadınları destekliyor' etiketiyle yürütülen akım, bir sonra sonra yabancı isimlerin de Türkiye'deki kadın hareketine destek verdiği bir hale büründü.