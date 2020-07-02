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İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 14:39 | Son Güncelleme

Ev içi şiddet ile kadın yönelik şiddetten arınmış bir toplum yaratmak için yapılan İstanbul Sözleşmesi, kadınların şiddete karşı korunması, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasını ve ev içi şiddetin önlenmesini amaçlıyor. Hakkında uzun süredir konuşulan ve sık sık gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? Çok konuşulan İstanbul Sözleşmesi kim imzaladı? İşte detaylar...

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

Bir süredir gündemde olan ve hakkında çeşitli tartışmalar yürütülen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. “İstanbul Sözleşmesi nedir kim imzaladı?” sorularının sıkça sorulduğu konuyla ilgili olarak en son Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi metni de konuyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor. “İstanbul Sözleşmesi feshedilebilir mi?” sorusuna karşılık Numan Kurtulmuş, usulüne uygun şekilde sözleşme imzalandığı gibi usulüne uygun şekilde sözleşmeden çıkılabileceğini dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi LGBT maddesi ile bir süre önce gündeme gelmişti.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle alakalı bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası sözleşme olarak geçiyor. Sözleşme İstanbul’da imzaya açıldığından dolayı İstanbul Sözleşmesi adıyla anılıyor. Kadına şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi LGBT ile alakalı noktalarıyla da biliniyor. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada toplumsal cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim tercihi konularıyla alakalı olarak İstanbul Sözleşmesi’nde çıkılması gerektiğini dile getirdi. Bu iki unsurun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma özelliği taşıyor. İstanbul Sözleşmesi bugüne dek Türkiye’nin yanı sıra 19 Avrupa Konseyi üyesi ülkede de onaylandı.

İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı?

İstanbul Sözleşmesi kim imzaladı?” gibi soruların da sıkça sorulduğu sözleşme, 11 Mayıs 2011’de imzalandı. Türkiye tarafından 2012 yılının Kasım ayında ise Parlamentodan geçerek yasalaştı. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamalarda İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmış olmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti. 2014 yılında İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin sayısı 10’a çıktığında 2014 yılında İstanbul Sözleşmesi metni uluslararası anlamda hukuki bir boyut kazandı.

İstanbul Sözleşmesi Metni

İstanbul Sözleşmesi metni; özellikle hukuki, biyolojik ya da ailevi bağ olup olmadığına bakılmadan her türlü ev içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve bunun mücadele edilmesi konularını içeriyor. Kadın ve erkek arasında hem fiili hem de hukuki eşitliğin sağlanmasına yönelik detaylar barındıran İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik ayrımcılığı yasaklıyor. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi metni, toplumsal cinsiyet ile alakalı şiddet ve ayrımcılığı temel alan ilk uluslararası belge olarak geçiyor. İstanbul Sözleşmesi, şiddetin her türlüsüyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğini öngörüyor.

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