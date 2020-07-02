İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İşte İstanbul Sözleşmesi metni!

Bir süredir gündemde olan ve hakkında çeşitli tartışmalar yürütülen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. “İstanbul Sözleşmesi nedir kim imzaladı?” sorularının sıkça sorulduğu konuyla ilgili olarak en son Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un yaptığı açıklamalar nedeniyle İstanbul Sözleşmesi yeniden gündeme geldi. İstanbul Sözleşmesi metni de konuyla ilgili merak edilenler arasında yer alıyor. “İstanbul Sözleşmesi feshedilebilir mi?” sorusuna karşılık Numan Kurtulmuş, usulüne uygun şekilde sözleşme imzalandığı gibi usulüne uygun şekilde sözleşmeden çıkılabileceğini dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi LGBT maddesi ile bir süre önce gündeme gelmişti.

İstanbul Sözleşmesi nedir?

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle alakalı bağlayıcılığı bulunan ilk uluslararası sözleşme olarak geçiyor. Sözleşme İstanbul’da imzaya açıldığından dolayı İstanbul Sözleşmesi adıyla anılıyor. Kadına şiddetin ve ev içi şiddetin önlenmesi amacını taşıyan İstanbul Sözleşmesi LGBT ile alakalı noktalarıyla da biliniyor. Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada toplumsal cinsiyet meselesi ve cinsel yönelim tercihi konularıyla alakalı olarak İstanbul Sözleşmesi’nde çıkılması gerektiğini dile getirdi. Bu iki unsurun yanı sıra İstanbul Sözleşmesi, kız çocuklarına ve kadınlara yönelik şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesi olma özelliği taşıyor. İstanbul Sözleşmesi bugüne dek Türkiye’nin yanı sıra 19 Avrupa Konseyi üyesi ülkede de onaylandı.