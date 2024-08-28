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  4. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu bu soruyu beklemiyordu: 'Türk vatandaşı olarak taksiye binebilecek miyim?'

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu bu soruyu beklemiyordu: 'Türk vatandaşı olarak taksiye binebilecek miyim?'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
28.08.2024 22:39
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İstanbul'daki taksi sorunu son zamanlarda en çok gündemde olan sorunlardan biri. Taksi ücretleri, kısa mesafede yolcu almayan taksiciler, turistlerin daha çok tercih edilmesi gibi pek çok taksi sorunu İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya soruldu. Sunucunun sorularını cevaplamakta zorlanan Aksu'ya beklenmedik bir soru geldi. İşte o soru...

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu bu soruyu beklemiyordu: 'Türk vatandaşı olarak taksiye binebilecek miyim?'

İstanbul'un en büyük sorunlarından biri de taksi hizmeti. Taksi ücretlerine gelen zamlar sonrası isyan eden vatandaş aynı zamanda alınan hizmetten de memnun değil. Kısa mesafede yolcu almakta direnen kimi taksiciler, daha çok turistleri almayı tercih ederken, aldıkları turistlerden de fahiş ücret almaya yelteniyor.

Habertürk TV canlı yayınına katılan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Megakent'te taksi hizmeti ve taksicilerin sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.

Programın bir bölümünde sunucu Esra Toptaş, sürekli ücreti artan ancak turist değilse yüz çevrilen taksi hizmetinin, araçların artırılmasıyla iyileşip iyileşmeyeceğini sordu. Toptaş'ın soruları, Aksu'yu zorladı:

"TÜRK VATANDAŞI OLARAK TAKSİYE BİNEBİLECEK MİYİM"

"Şimdi yarın ticari taksi artınca ben taksiye binebilecek miyim? Ben Türk vatandaşı olduğum için binebilecek miyiz? Biliyorsunuz almıyorlar." diyen Esra Toptaş'a, Eyüp Aksu, "Siz genelleme yapıyorsunuz Esra hanım, sizin taksiye alerjiniz var." sözleriyle karşılık verdi.

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"NE ZAMMI... ÇOK KOMİK BİR ZAM"

Sunucu Toptaş ise, "Ben taksiyi kullanmak istiyorum, ama binemiyorum.. Zam yaptınız, kısa mesafe de almıyorsunuz" diyerek var olan sorunları hatırlattı.

Aksu'nun cevabı ise şöyle oldu:

"Ne zammı.. Çok komik bir zam, yok gibi bir şey"

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taksi Eyüp Aksu
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